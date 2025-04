Qui Milan, con i viola tornerà Musah: le possibili scelte di Conceicao

Ieri sera il Milan ha pareggiato 1-1 contro l'Inter nel derby valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia, unico vero obiettivo della stagione dei rossoneri. In tribuna a San Siro si è rivisto Loftus-Cheek dopo l'intervento di appendicite della settimana scorsa a Napoli ma l'inglese non sarà della partita contro la Fiorentina. Rientrerà dopo l'influenza e potrebbe anche giocare titolare sabato sera al Meazza invece Yunus Musah.

Visto l'impiego dal primo minuto nel derby di Reijnders e Fofana l'americano si candida per una maglia da titolare contro i viola, da valutare se insieme a lui ci saranno tutti e due o solo uno tra l'olandese e l'ex Monaco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Conceicao potrebbe effettuare dei cambi in vista del match contro la formazione di Palladino. In difesa potrebbe servire la fisicità di Pavlovic per affrontare Kean, mentre davanti dovrebbe toccare ancora a Abraham. Sugli esterni difficile vedere fuori Leao mentre, vista l'assenza di Jimenez per squalifica si candida per una maglia da titolare anche l'ex di turno Sottil.