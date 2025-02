Qui Lecce, un'unica assenza per Giampaolo. Chance per Karlsson dal 1'?

Sulle pagine de Il Quotidiano di Puglia in edicola oggi è possibile leggere un focus sulla probabile formazione del Lecce in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina. Oggi mancherà Pierotti, costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Di conseguenza, in attacco Marco Giampaolo potrebbe proporre il trio composto da Morente, Krstovic e Karlsson; per quest’ultimo, fin qui impiegato sempre part-time, sarebbe la “prima” da titolare.

Torna tra i convocati Banda, assente dai primi di novembre. Altra novità è il ritorno in campo di Berisha che potrebbe essere preferito a Helgason. Per il resto, i soliti dubbi in mezzo al campo e in difesa dove Gaspar scalpita per riappropriarsi del posto da titolare.