QUI LECCE, Banda farà parte della gara contro i viola

Arrivano buone notizie in casa Lecce in vista della partita di oggi alle 15 contro la Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in attacco Lameck Banda è rientrato in condizione ed è in grado di giocare il match di oggi, come annunciato dal tecnico Luca Gotti in conferenza stampa: "Venerdì per la prima volta ho visto il Banda che avevo visto nelle partite del Lecce che avevo studiato prima di arrivare qui".