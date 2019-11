QUI ITALIA, Stasera c'è Chiesa. Castro in ballottaggio

Punto sulla probabile formazione dell'Italia questa sera contro l'Armenia a Palermo a cura della Gazzetta dello Sport. Federico Chiesa giocherà dal 1', come confermato ieri dallo stesso Roberto Mancini. Castrovilli invece ieri è stato eccellente in allenamento ed è entrato nelle grazie del c.t. azzurro: il viola potrebbe far saltare alcune gerarchie. Si gioca le sue chance di una maglia da titolare con Zaniolo: il giallorosso è in vantaggio ma occhio alla decisione dell'ultimo minuto del CT. In porta andrà Sirigu, a sinistra ci sarà Biraghi e in attacco Immobile preferito a Belotti.