QUI ITALIA, I ViolAzzurri partono dalla panchina

Punto sulla possibile formazione dell'Italia questa sera contro la Bosnia a cura del Corriere dello Sport. Mancini tenta di superare il record che fu di Pozzo di vittorie consecutive, e per farlo si affida al consueto 4-3-3. In porta dovrebbe spuntarla Donnarumma, mentre in difesa i quattro saranno composti da Florenzi, Bonucci, Acerbi ed Emerson Palmieri. Centrocampo con Jorginho, Barella e Tonali, in attacco invece ci saranno Insigne, Belotti e Bernardeschi.

Niente spazio dunque, almeno dall'inizio, per i due ViolAzzurri Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli.