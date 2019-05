QUI GENOA, Si tenta di recuperare Lazovic. I tifosi...

Come sottolinea Tuttosport, Cesare Prandelli in vista della gara di domenica coi viola proverà a recuperare Darko Lazovic. L'esterno serbo sta stringendo i denti per esserci e ieri, oltre al consueto lavoro differenziato, si è visto sul campo con i compagni. Segnali incoraggianti - si legge - che aiutano la squadra chiamata all'impresa nonostante per la prima volta non sia più padrona del proprio destino, costretta ad attendere notizie da Inter-Empoli. Rimane il dubbio sul modulo, che potrebbe essere un 3-5-2 o, con il ritorno di Romero, un 4-3-3. Per quanto concerne i tifosi, pur mantenendo il pensiero su Preziosi e sulla contestazione, non c'è l'intenzione di abbandonare la squadra: sono infatti già una decina i pullman allestiti dal club all'apertura della prevendita.