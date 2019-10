QUI BRESCIA, Balotelli: ansia o pretattica? Ieri...

Su La Gazzetta dello Sport si parla del Brescia e delle condizioni di Mario Balotelli, fulmine a ciel sereno di casa lombarda dopo le dichiarazioni di Corini in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato di un problema al ginocchio che mette a rischio l'attaccante in vista della sfida contro la Fiorentina, e il quotidiano riporta come ieri in allenamento abbia sì svolto l'intera seduta con il gruppo, ma nella partitella abbia giocato con la formazione non titolare.

Vuol dire tutto e niente, aggiunge la rosea, ma al suo posto è stato scelto Florian Aye nella partitella: probabile che sia lui dunque l'eventuale sostituto di SuperMario. A definire tutto sarà comunque l'allenamento a porte chiuse di stamani.