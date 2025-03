Questione stadi, siamo a una svolta: previsto commissario e sgravi fiscali

Siamo forse alla svolta per quanto riguarda il problema degli stadi in Italia. Il ministro dello sport Abodi è impegnato in questa battaglia portata avanti da tempo anche dalla Fiorentina, ma al suo fianco c'è anche la commissione Cultura e Sport del senato oltre al presidente federale Gravina. Secondo la Gazzetta dello Sport il piano d'emergenza per sbloccare la situazione prevede la nomina di un commissario straordinario - e si parla di giorni - con i Sindaci sub-commissari e la creazione di un fondo equity che investirà nei progetti completando un portafoglio di opportunità per contribuire al salto di qualità degli stadi in Serie A.

La strada è riconoscere agli impianti lo status di "infrastrutture strategiche nazionali" per facilitare l'iter burocratico ed attrarre anche nuovi investitori. Non solo in vista di Euro32, ma in un'ottica di revisione dell'intero sistema. Dal Senato invece si è invitato l'esecutivo a "favorire la cessione degli impianti pubblici nei casi in cui l'ente non sia in grado di effettuare interventi manutentivi di ammodernamento e valorizzazione". E nello stesso documento si prevedono anche sgravi fiscali.