QUARTA, Potrebbe andare al Betis Siviglia per 12 mln

Secondo quanto riportato da La Nazione la trattativa tra Fiorentina e Betis Siviglia per Martinez Quarta è ben avviata. La Viola è in attesa che il club spagnolo trovi una sistemazione per Luiz Felipe, in modo da liberare il posto per l'argentino. La cifra si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Per sostituire l'ex River Plate i nomi più caldi sono quelli di Senesi e Murillo.