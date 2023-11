QUARTA, Oggi i 1000 minuti. Sul tavolo c'è il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Lucas Martinez Quarta e sottolinea come oggi sia pronto a superare i 1000 minuti giocati in stagione. Attualmente è a 999' e in Conference League è stato lasciato a riposo proprio per sfruttarlo contro il Bologna, anche perché ha un conto in sospeso con i rossoblu dopo che la scorsa stagione fu protagonista con un gol al Dall'Ara che a nulla servì vista la rimonta ad opera di Barrow e Arnautovic.

Ma c'è di più: nelle prossime settimane la Fiorentina conta di affrontare anche il tema legato al rinnovo dell'argentino, in scadenza nel 2025 e sul quale fino ad oggi non si sono registrati sostanziali passi in avanti. Un problema che l'area tecnica vuole risolvere al più presto possibile, per evitare un nuovo caso Castrovilli.