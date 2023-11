QUARTA MAGLIA, Tra leggenda e verità, un richiamo alla storia

Uscita da qualche ora, la quarta maglia della Fiorentina continua a discutere: ne parla stamani anche il Corriere Fiorentino, che analizza la scelta del club viola di indossare il bianco e il rosso nel nuovo kit presentato ieri. Un ritorno alla tradizione, ai colori della città: "The legend repeats itself", a calcare il mito della prima maglia viola, nata proprio da un lavaggio sbagliato della precedente maglia biancorossa. In realtà, scrive il Corriere, la scelta fu del tutto consapevole da parte del Marchese Ridolfi, proprietario della squadra a fine anni '20, che decise di adottare il viola dopo aver giocato contro gli ungheresi dell'Ujpest, anche loro viola.