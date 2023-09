QUARTA, Il suo addio potrebbe portare a Firenze Theate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul calciomercato della Fiorentina. L'ultimo giorno di mercato è sempre quello più frenetico e affascinante. Stasera alle ore 20 si chiuderà il mercato italiano. Nella tarda serata si è infiammato il mercato intorno ad Amrabat. Alla Fiorentina è arrivata una proposta di circa 30 milioni dal Fulham, mentre il calciatore sembrava già in parola con il Manchester.

Intanto proseguono anche i lavori sul doppio fronte belga, Theate-Vranckx. Nelle ultime ore la trattativa per il difensore belga è stata approfondita. Anche la trattativa tra Martinez Quarta e il Betis Siviglia è ben avviata e l'addio dell'argentino potrebbe portare all'arrivo di Theate. In uscita invece Jovic ha estimatori in Turchia, Grecia e Serbia, con una chance eventuale anche per Kokorin.