QUARTA, Da cedibile a bomber viola in soli 3 mesi

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in solamente poco più di tre mesi la situazione di Martinez Quarta è passata da cedibile ad indispensabile. Vincenzo Italiano, come dimostrato dalle dieci partite da titolare consecutive in campionato dal 17 settembre al 25 novembre, non può fare a meno dell'argentino. Per il Chino tredici presenze in Serie A, di cui 12 da titolare, per un totale di 1107 minuti in Serie A. Primo difensore viola per presenze e terzo nella rosa totale della Fiorentina dopo Terracciano e Bonaventura.

Oltre alle presenze, Martinez Quarta sta dimostrando la sua importanza soprattutto con i gol. Ben 5 reti in 17 partite stagionali, numeri migliori di tutti i difensori e di tanti centrocampisti. A parte il gol nel 6-0 contro il Cukaricki le altre quattro marcature, contro Atalanta, Udinese, Genk e Roma, sono state anche determinanti per portare punti a casa. Adesso quindi a distanza di tre mesi dall'estate tutto è diverso rispetto ai malumori di agosto e alle voci che lo volevano in partenza per la Spagna dove ad accoglierlo ci sarebbe stata la maglia biancoverde del Betis Siviglia.