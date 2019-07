PULGAR, Sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina

Un giocatore che sta aspettando la chiamata di un club ambizioso è sicuramente Erick Pulgar. E sulle sue tracce sembra esserci anche la Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il giocatore ha detto apertamente di aspettare un grande progetto, un salto di qualità. Ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro ed è bastato vedere ieri Sabatini a Firenze per inneggiare all'affare prossimo alla chiusura. Così in realtà non è ma non vuol dire neanche che la Fiorentina non sia interessata.