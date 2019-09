PULGAR, E' stufo di perdere e la Viola deve vincere

Erick Pulgar è pronto alla doppia missione: vincere per cancellare quel triste primato accumulato col Bologna degli zero punti contro l'Atalanta, 4 gare e altrettante sconfitte, e per rompere l'incantesimo delle non-vittorie gigliate che va avanti dal 17 febbraio 2019. Il cileno è tra i top 15 per passaggi chiave realizzati, ossia 4, solo 2 in meno di Sansone in testa alla classifica. Decimo in Serie A per chilometri medi percorsi (11,301 in 291 minuti, peggio solo di Castrovilli), Pulgar è il capocannoniere viola con 2 rigori trasformati su 2. E ora punta a trascinare la squadra più in alto. Lo scrive il Corriere dello Sport.