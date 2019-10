PULGAR, E il fallo su Dessena: assolto dai giocatori

Nel pareggio tra Brescia e Fiorentina di lunedì sera l'immagine più brutta è stata sicuramente il fallo di Erick Pulgar ai danni di Dessena il quale ha riportato la frattura del malleolo. Come scrive però La Nazione questa mattina in edicola, nonostante l'intervento sia stato molto dura, quasi nessuno in campo nelle file del Brescia ha protestato contro il centrocampista viola. Di fatto così assolvendo il centrocampista cileno. Effettivamente sono proprio i calciatori sul campo che si rendono conto immediatamente di una scorrettezza o delle cattive intenzione dell'avversario. Cosa che in questo caso non è successa.