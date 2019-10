PULGAR-BADELJ, Tanta forza e controllo per i viola

L’irruenza e l’autocontrollo, il ritmo elevato e il ragionamento estremo: come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, Erick Pulgar e Milan Badelj appartengono a due mondi calcistici diversi. Diversi ma complementari, per adesso anche sovrapponibili. Percorrono strade diverse, ma mirano allo stesso obiettivo: il gioco geometrico. I numeri parlano chiaro: nella classifica dei chilometri medi percorsi per partita dai giocatori di Serie A, Pulgar è sesto. Per ogni partita si muove in lungo e largo per circa 11.634 metri. Nella prima parte di campionato ha recuperato cinquantadue palloni. Badelj, invece, li arpionati dai piedi degli avversari cinque volte in più: è la riprova del fatto che i compiti se li dividono e se li scambiano.