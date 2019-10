PUCCI (ACCVC), Commisso ha un altro passo

Intervistato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il presidente dell'ACCVC Filippo Pucci si è così espresso in merito alla nuova proprietà: "Ad un certo punto mi sono chiesto: sogno o son desto. Dopo tanti discorsi e tanti progetti sbandierati dalle varie proprietà, stavolta abbiamo a che fare con un dirigente di un altro passo che ha capito subito quali fossero le esigenze reali per far crescere la società. E così ha portato avanti le ricerche del caso confrontandosi con più interlocutori e in appena quattro mesi dal suo arrivo ha individuato e acquistato un terreno di quelle dimensioni e di quel livello. Nuovo stadio? Sono convinto che Commisso sarà altrettanto risoluto".