PSICOLOGA BINAZZI, I viola hanno superato ben altro

"Quella della Fiorentina è una fase delicata in cui la componente-testa è basilare". Così Sara Binazzi, psicologa dello sport, intervistata da La Nazione. "Credo che il gruppo stia soffrendo troppo il pensiero del passato - continua Sara Binazzi - e delle tante difficoltà che si sono accavallate in questi mesi. In passato i viola hanno vissuto momenti ben peggiori di questo e hanno saputo uscirne nella maniera migliore: adesso è il momento in cui ogni calciatore deve mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra".