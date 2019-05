PROPRIETA', DDV era a Manhattan la scorsa settimana

La Repubblica scrive di un Rocco Commisso che dall'America è dato, non al cento per cento, ma al mille per mille sulla Fiorentina. La settimana scorsa - si legge - è stato raggiunto l’accordo di massima tra le squadre di legali negli uffici della JP Morgan. Diego Della Valle era andato a Manhattan ufficialmente per inaugurare lo store della Tod’s nel complesso futuristico di Hudson Yards, in realtà aveva un impegno più pressante: vendere il club, dopo diciassette anni di alti e bassi. Anche se quella con Commisso è una storia che parte già ad inizio 2018, con il magnate italo-americano che aveva offerto ai fratelli marchigiani 175 milioni di euro, salvo non ricevere risposte. Ora tutto sembra essersi riaperto...