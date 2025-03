Probabile formazione, in difesa torna Pablo Marì. Ballottaggi aperti a centrocampo

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ha provato a tracciare l'undici che Raffaele Palladino manderà in campo questo pomeriggio al Maradona contro il Napoli. I dubbi principali riguardano il centrocampo, con il ritorno tra i convocati di Adli e la squalifica di Mandragora, ma andiamo per gradi. In porta, dopo la panchina di Atene, torna David De Gea. Davanti a lui sarà ancora difesa a tre con Marì al centro, Ranieri a sinistra e Pongracic, guarito dalla botta al gluteo che l'aveva tenuto fuori contro il Panathinaikos, a destra.

I dubbi maggiori come dicevamo riguardano il centrocampo. Non tanto per quanto riguarda le corsie esterne, che saranno battute da Dodo e Gosens, quanto invece per la linea a tre davanti alla difesa. Più avanti nei ballottaggi ci sono Fagioli, indispensabile per la sua qualità, e Ndour, fresco e riposato non essendo in lista Uefa. L'ultimo posto dovrebbero giocarselo Cataldi e il rientrante Adli. Davanti chi insieme a Kean? Beltran o Gudmundsson? A meno che in questi tre giorni l'islandese noon abbia ritrovato al forma migliore tutti gli indizi portano all'argentino.