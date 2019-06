PRIMAVERA, Viola col Torino: missione semifinale

Quest'oggi - scrive La Nazione - andrà in scena Torino-Fiorentina per l'accesso alla semifinale scudetto Primavera. Il tutto a un mese esatto dalla conquista della Coppa Italia da parte di Lakti e compagni, in un doppio confronto che, allora, non ha avuto storie. Mattatore di quei 180' fu Vlahovic, su cui si ripongono la maggior parte delle speranze anche oggi, per provare a cucirsi sul petto quello scudetto che manca dal 1983. Bigica dovrà fare i conti con l'infortunio di Maganjic, fermato da un problema muscolare. Al suo posto favorito Koffi. Il tecnico potrà però contare sul ritorno di Beloko. Alla Fiorentina servirà assolutamente vincere, visto che un pareggio - in virtù della classifica finale - premierebbe i granata, arrivati sopra i viola di un punto.