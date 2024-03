PRIMAVERA, Oggi alle 16 c'è il Milan: Castrovilli in campo

FirenzeViola.it

Dalla numero 10 dello scorso anno alla 20 (momentanea) che indosserà questo pomeriggio. A 276 giorni dall’ultima partita ufficiale disputata in viola, quello di oggi sarà il giorno buono per rivedere finalmente in campo anche Gaetano Castrovilli: come già avvenuto una settimana fa per Dodo, il talento pugliese - operato per la seconda volta al crociato in agosto - oggi alle 16 scenderà in campo con la Fiorentina Primavera nella trasferta che vedrà impegnati i baby viola sul campo del Milan. Un’opportunità per mettere insieme i primi minuti della stagione dopo uno stop di sette mesi, per dimenticare il sogno (sfumato all’ultimo) del trasferimento in Premier League della scorsa estate e - soprattutto - per far capire di poter essere utile a Italiano, nonostante “Castro” sia stato inserito solo nella lista per giocare in campionato (e non in quella Uefa) e il suo contratto vada in scadenza il prossimo 30 giugno.

Con zero chance, al momento, di essere rinnovato. Lo risporta l'edizione odierna de La Nazione.