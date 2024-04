PRIMAVERA, Made in Tuscany. Giovani con appartenenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Nazione quest'oggi in edicola, i successi di questi ultimi anni della Primavera viola sono il frutto di una linea della continuità all’interno dell’area tecnica del settore giovanile. Una squadra, guidata da Angeloni e dal caposcout Niccolini, che ha sempre seguito l'idea del "Made in Tuscany" e del ringiovanimento. Contro il Torino, giovedì scorso al Dall'Ara, dieci undicesimi dei calciatori in campo dal 1’ erano italiani e, di questi, ben otto sono nati tra Firenze e la Toscana.

Adesso, dopo l'ottava Coppa Italia vinta, è già partita la caccia alla nuova stellina viola, al nuovo Kayode. Da Tommaso Rubino a Jonas Harder, passando per Niccolò Fortini. Per il momento sono loro tre i talenti toscani che più si sono messi in mostra.