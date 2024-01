PRIMAVERA, Ha ingranato: 4° vittoria in 6 gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Momento d'oro per la Fiorentina primavera di Galloppa. Ad Alzano Lombardo i baby viola battono in trasferta 2-1 l'Atalanta e si portano a quota 17 punti in classifica. I gigliati riescono così ad appaiare in graduatoria Bologna e Lecce al quattordicesimo posto.

Come i ragazzi di Italiano, anche quelli di Galloppa vanno in svantaggio nel primo tempo(rete di Vlahovic per l'Atalanta), ma al contrario di Biraghi e compagni i baby viola nella ripresa riescono a ribaltare il risultato. Prima Baroncelli di testa e poi Rubino al 91° per portare a casa tre punti fondamentali in zona salvezza. Quarta vittoria nelle ultime sei partite per i ragazzi di Galloppa che ora si concentreranno sulla sfida contro l'Empoli di sabato prossimo.