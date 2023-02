PRIMAVERA, Alle 11 sfida l'Udinese: serve continuità

Alla Fiorentina Primavera, nonostante l'ottima stagione coronata anche dalla prestigiosa vittoria della Supercoppa, è mancata spesso continuità in campionato. I baby di Aquilani proveranno a ritrovarla già oggi, quando questa mattina (a breve, alle ore 11, diretta tv su Sportitalia) affronteranno allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino l’Udinese nella prima giornata del girone di ritorno del campionato. L’obiettivo di Toci e compagni, dopo la scorpacciata di gol di una settimana fa nella bella vittoria contro la Juventus (1-5) e il successo per 1-0 in Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta, è trovare non solo la terza vittoria di fila di questo periodo ma, soprattutto, il secondo trionfo consecutivo in Primavera 1, un filotto che manca ormai dal 5 novembre scorso. A scriverlo è La Nazione.