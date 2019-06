PRES.VC NEW YORK, Commisso uno che agisce. ICC..

Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Viola Club New York Alessandro Sisto al Corriere Fiorentino: "Commisso mi sembra uno che agisce senza fare tanti proclami, mi ha entusiasmato quando ha detto che sarà il primo a combattere. Noi siamo felici che la proprietà sta a New York, poiché avremo più opportunità di incontrare i giocatori. ICC? La seguimmo anche quando ad allenare c’era Paulo Sousa. Per noi vedere la partita è un po’ come sentirci a casa, quell’estate organizzammo uno stand con panini, rigorosamente in stile fiorentino, e faremo qualcosa di simile anche quest’anno. Il mio obiettivo è rendere il VCNY un punto di contatto tra la Fiorentina, Firenze e New York, un luogo di ritrovo per i tifosi viola che arrivano in città".