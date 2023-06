PRESTITI, Da Rasmussen a Benassi: offerte o scadenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Repubblica Firenze fa il punto sui prestiti di ritorno in casa Fiorentina. A partire dagli elementi considerati un esubero, per i quali si attendono offerte o scadenza dei contratti, ad esempio Jacob Rasmussen e Marco Benassi, in scadenza nel 2024. Così come Toni Fruk, centrocampista offensivo acquistato da Pantaleo Corvino nel 2019. Da valutare l’attaccante Louis Munteanu, su cui si pronuncerà Vincenzo Italiano. Il raduno estivo per i rientri dai prestiti - si legge - servirà a qualche viola per mettersi in discussione e fare colpo su Italiano e il suo staff tecnico.