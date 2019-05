PRESTITI, Da Eysseric a Sapo: torneranno in tanti

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani, saranno circa una trentina i giocatori tra giovani in prestito e già acquistati che a luglio si uniranno di nuovo alla Fiorentina. Da Saponara ad Eysseric passando per Zekhnini e Thereau, dagli "empolesi" Rasmussen e Traorè (in attesa che sia depositato in Lega il suo contratto) a Zurkowski e Cristoforo. L'unico che ha alte probabilità di essere riscattato è Maxi Olivera in Paraguay, per gli altri dovrà trovare una soluzione lo staff della Fiorentina.