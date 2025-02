"Preso Maldini, Zaniolo in viola". L'apertura del Corriere di Bergamo conferma le trattative

Anche da Bergamo arrivano conferme sull'imminente arrivo di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina. A ribadirlo è il Corriere di Bergamo, che stamani titola in prima pagina: "Preso Maldini, Zaniolo ai viola". Come noto da ore, per il ritorno dell'ex Roma a Firenze mancano da limare i dettagli col Galatasaray, in particolar modo la percentuale di presenze che farà scattare l'obbligo di riscatto da parte dei viola.

Ma la trattativa è ben impostata e Zaniolo è destinato a diventare (di nuovo) un calciatore della Fiorentina, interrompendo il prestito all'Atalanta che nel frattempo si è tutelata prendendo dal Monza Daniel Maldini. Di seguito la prima pagina del quotidiano bergamasco in questione: