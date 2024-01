PRES.REG.CONI, Padovani top. Coni pronto ad aiutare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione, tra le polemiche tra l'Amministrazione Comunale e la Fiorentina riguardo al restyling dello stadio Franchi e all'obbligo per la squadra viola di trovare un altro terreno di gioco per disputare le sue gare interne della prossima stagione, si inserisce il presidente regionale del Coni Simone Cardullo. Come da lui stesso detto: "Sono a disposizione per fare da intermediario tra la Fiorentina e l’amministrazione comunale". Cardullo scriverà nei prossimi giorni una lettera al Ministro Abodi e al Presidente del Coni Malagò per invitarli ad intervenire il prima possibile. Essendo di Empoli, Cardullo ribadisce le preoccupazioni riguardo al Castellani della Sindaca Barnini e rilancia invece la posizione del Padovani: "Castellani inadeguato per motivi di sicurezza, non c’è ricettività e perché lì accanto ci sono anche un Palazzetto dello Sport e una piscina. Voglio impegnarmi in questa vicenda per i tifosi perché saranno soprattutto loro a pagare i costi degli spostamenti. Se i lavori allo stadio di rugby inizieranno velocemente e finiranno nei tempi prestabiliti non credo che l’amministrazione empolese non riesca ad accordare l’utilizzo dell’impianto sportivo per un paio di mesi, fino a quando la capienza del Padovani non sarà portata dai 4mila ai 15mila spettatori. Ovviamente pensare che Empoli possa essere presa d’assalto da migliaia di persone, auto e bus per due anni fa paura a tutti".

Il presidente regionale del Coni poi sui lavori al Franchi sostiene che vadano svolti subito, anche di vista degli Europei del 2032: "I lavori rappresentano un investimento per il futuro e per l’Italia anche in vista degli Europei del 2032, un’occasione che Firenze non può farsi sfuggire. Proprio per questo rilancio il Padovani, una struttura già organizzata e a pochi metri dal Franchi. Oltretutto credo che quei pochi milioni che servono per l’adeguamento alle partite di Serie A possano mettercele la Regione, la Città metropolitana e anche la Fiorentina". Cardullo infine ribadisce la volontà del Coni di collaborare con le istituzioni e con la società per trovare al più presto la migliore soluzione: "Mi avrebbe fatto piacere se alla riunione che c’è stata in Prefettura avessero invitato anche il Coni che avrebbe potuto dire la sua. Così non è stato e me ne rammarico ma spero che nei prossimi incontri il Comitato possa essere parte integrante della delicata partita sul futuro della Fiorentina. Se hanno bisogno di me e del Coni sappiano che ci siamo e che siamo pronti a impegnarci. L’importante è parlare in maniera franca per poi partorire un risultato finale che vada bene a tutti. Perché lo scontro, soprattutto istituzionale, non porta da nessuna parte".