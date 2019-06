PRES. MEYER, Commisso e l'abbraccio dei bambini

Il Presidente della Fondazione Meyer Giampaolo Donzelli ha affidato alla sua penna un pezzo su Repubblica per raccontare l'esperienza vissuta da Rocco Commisso ieri in vista all'Ospedale Pediatrico di Firenze. Genitori e bambini sono rimasti stupiti dal gesto del patron viola, che ha regalato gadget della Fiorentina a tutti i ricoverati dell'ospedale prima di abbracciarli e fargli sentire la sua vicinanza. Si sono vissuti attimi di grande commozione fuori dall'ufficialità, scrive Donzelli, e a tutti brillavano gli occhi esattamente come a Commisso quando in conferenza stampa ha mostrato orgoglioso il giglio di Firenze regalatogli da Nardella. Rocco è un personaggio fuori dagli schemi, in grado di capire che Firenze non è solo la Fiorentina, e anche ieri al Meyer l'ha dimostrato.

