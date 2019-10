PRES. MERCAFIR, Spostamento possibile in 2 anni

All'interno del focus che il Corriere Fiorentino in edicola stamani fa sul nuovo stadio della Fiorentina, ci sono anche le parole del Presidente di Mercafir, Giacomo Lucibello, tornato in auge dal momento che il sindaco Nardella spinge per continuare nel progetto di costruire il nuovo stadio al mercato ortofrutticolo: “Noi siamo convinti che lo spostamento sia possibile in 24 mesi” ha detto Lucibello.

E due anni sarebbero necessari alla Fiorentina per portare a termine tutti i progetti, anche se Campi Bisenzio richiederebbe solo 180 giorni dal giorno della richiesta, come ha più volte sottolineato il sindaco Fossi.