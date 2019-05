PRANDELLI, Prima al Franchi da ex. Che accoglienza?

Sarà proprio Cesare Prandelli l'uomo che guiderà il Genoa contro la Fiorentina nello spareggio per restare in Serie A. Ne scrive anche il Corriere Fiorentino, che sottolinea come dopo 41 anni e 19 giorni la squadra viola affronterà di nuovo il Grifone, in casa, per uno scontro decisivo. In tutto questo Prandelli si appresta a giocare la sua prima partita da ex al Franchi: quale accoglienza gli riserverà lo stadio? Di sicuro non ci potrà essere troppo spazio per le emozioni, dal momento che le due squadre si giocano la Serie A.