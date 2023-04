PRANDELLI, Jorgensen ha fatto tutto tranne il portiere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport:

Abbiamo sempre i migliori allenatori al mondo? "Siamo giudicati dai risultati: allora la risposta è sì. La scuola di Coverciano è stata un punto di riferimento, poi con la globalizzazione lo scenario è cambiato, non ci sono più scuole nazionali ma tutti fanno tutto. Però gli italiani hanno mantenuto la loro prerogativa: va bene schemi e sistemi, ma hanno un pensiero elastico, sanno sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Ma non nel calcio giovanile…".

Palladino?

"Ha subito messo in pratica le sue idee non banali. A chi dice che ha fatto poca gavetta rispondo che basta un anno. E si vede che Palladino studia da come cambia gioco in partita e ruoli ai giocatori. Tutti ne possono ricoprire più di uno: Jorgensen, nella mia Fiorentina, ha fatto tutto tranne il portiere".