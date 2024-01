PRANDELLI, Convinto che la Viola possa andare in CL

FirenzeViola.it

Cesare Prandelli, nei cinque anni trascorsi nel suo primo mandato da allenatore a Firenze, ha lottato quattro volte per andare in Champions. Ci riuscì due volte di fila. E ora in quella corsa che vede proprio la Viola di Vincenzo Italiano al quarto posto dopo il girone d’andata, ci sono dentro anche Bologna e Lazio, oltre alla solita Atalanta che non molla mai. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

La Fiorentina può arrivare fino in fondo e tenere il quarto posto?

"L’ho detto dall’inizio della stagione e ne sono convinto. La potenzialità c’è eccome. La squadra è all’altezza della situazione. Sarà una bella e lunga battaglia che coinvolge anche l’Atalanta. Che non molla mai e ha sempre la garanzia del Gasp come tecnico. Tutto questo è un dono per la Serie A e anche per il calcio italiano. Lazio, Fiorentina e Atalanta sono anche appena arrivate alla semifinale di coppa Italia. E il Bologna è uscito ai quarti ai calci di rigore contro la Viola. Quindi sono tutte squadre molto solide".