PRANDELLI, Chiesa-Vlahovic sono una coppia da 45 gol

© foto di Federico De Luca

"Rinunciare a Vlahovic per Lukaku? Assolutamente no!". Parola di Cesare Prandelli, a La Gazzetta dello Sport, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa nel 2012 e maestro del giovane Dusan ai tempi della Fiorentina.

Dusan è reduce da 14 gol in 42 partite con la Juve: cosa è mancato nell’ultima stagione?

"Ha avuto un sacco di problemi fisici. Poi una punta come Dusan deve giocare per finalizzare... Vlahovic ha una caratteristica chiara: sa fare gol. E quindi la squadra deve servirlo meglio. Dusan sente la porta, ha un mancino fantastico, una profondità incredibile. E attacca l’area con i tempi giusti. Se hai uno così, lo devi servire per finalizzare l’azione. È un capitale e io lo valorizzerei".

La Juve, salvo offerte irrinunciabili, potrebbe anche ripartire dalla coppia Chiesa-Vlahovic: la convince?

"E’ una coppia potenzialmente devastante. Chiesa è un attaccante. Poi che parta più largo o giri attorno al centravanti sono dettagli. Fede non va considerato come una punta da 30 gol, ma da 15 reti e altrettanti assist, sì. Se la squadra gioca per gli attaccanti, lui e Vlahovic sulla carta sono una coppia da 40-45 gol".

Qualche tentazione araba è arrivata anche a lei?

"Sì, come a tutti. Ma non torno in panchina, nemmeno in Arabia. Valuterei soltanto un ruolo da direttore tecnico".