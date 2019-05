PRANDELLI, Che dubbi nelle scelte: Lazovic ci prova

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, in casa Genoa i problemi di formazione non mancano. Lapadula, che martedì aveva accusato qualche acciacco, ieri è apparso in netto miglioramento, tanto da poterlo considerare virtualmente recuperato. Maggiore cautela per Lazovic, già assente contro il Cagliari, che sta tuttavia tentando di poter tornare in campo per l’ultimo atto di una stagione sciaguratissima. Difficile, al momento attuale, immaginare le scelte di formazione di Prandelli, ancora in dubbio fra un 3-5-2 o un tridente offensivo. Dove, poi, resta da capire se Kouame tornerà titolare, forse al fianco di Pandev, la cui esperienza potrebbe risultare fondamentale in una gara dove l’aspetto emotivo conterà moltissimo.