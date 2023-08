PRANDELLI/2, Non mi stupirei di Amrabat alla Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questa la seconda parte dell'intervista a Cesare Prandelli presente all'interno dell'edizione odierna de La Nazione: "Quella di Amrabat è l’unica situazione che la Fiorentina deve risolvere bene e in fretta. Se è vero che il giocatore, grande protagonista con il Marocco al Mondiale in Qatar e poi in viola nell’ultimo campionato, vuole cambiare squadra, va gestito bene da parte di tutti".

Come si può risolvere una situazione così?

"Il club mi sembra stia facendo il possibile per accontentare Amrabat, che ha espresso il desiderio di andare via. Amrabat non deve diventare un problema".

Riguardo le possibili mete del centrocampista

"Leggo di diverse squadre su di lui: non mi stupirei di vederlo in Inghilterra, ma nemmeno alla Juventus. L’ex Verona non è un regista classico, però parliamo di un centrocampista che abbina struttura fisica e personalità, uno che garantisce equilibrio e ordine alle proprie squadre".

Quale consiglio darebbe a Beltran?

"Gli direi di trarre energia dall’amore di Firenze per la Fiorentina, un senso di appartenenza che si trova raramente altrove".