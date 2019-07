PRADÈ, Occhi in Spagna: spuntano due nomi nuovi

Pradè per soddisfare le richieste di Montella porterà un regista alla corte dell'allenatore. Come scrive il quotidiano il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola sono tanti nomi accostati alla Fiorentina in quel ruolo davanti alla difesa. Biglia ormai sembra fuori dai giochi e continua a piacere Badelj. Però il ds viola guarda anche in Spagna: si sta monitorando una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Kondogbia. In alternativa anche Ruben della Real Sociedad per il quale sono richiesti 5 milioni di euro. Smentito Khedira, persiste il sogno Tonali.