PRADE', Incontro con Chiesa sr poi la scelta

Daniele Pradè negli Stati Uniti ha parlato con Rocco Commisso e Joe Barone che lo hanno incitato a far partire immediatamente il mercato. E al rientro in Italia il ds convocherà tutti i suoi collaboratori al centro sportivo. Primo passo: parlare con Enrico Chiesa. Se insisterà per restare senza allungare il contratto Pradè dovrà parlare con Barone per la decisione finale: tenerlo nonostante il rischio dei prossimi anni come sembra o ripensare alla cessione? E' il punto che fa il Corriere dello Sport.