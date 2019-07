PRADE', Da Ducci ad Angeloni: i collaboratori

Trovano conferme le anticipazioni di Firenzeviola sui collaboratori di Daniele Pradè alla Fiorentina (LEGGI QUI). Il Corriere Fiorentino infatti afferma che dopo Barone, Pradè, Andrea Mancini e Antognoni, altre figure sono destinate a entrare in società con compiti diversi. Oltre a Gianluca Comotto nel ruolo di osservatore è infatti dei giorni scorsi la firma di Piero Ducci, ex Watford e un passato con Braida al Milan, che si occuperà di monitorare il mercato internazionale. In attesa degli annunci ufficiali c’è però un altro nome che potrebbe arricchire il team, e si tratterebbe di un ritorno visto che già nella prima avventura fiorentina di Pradè Valentino Angeloni si era occupato di mercato e che si è incontrato con il diesse viola, mentre per quanto riguarda il paventato ritorno dell’altro ex Roberto Ripa, che avrebbe dovuto occuparsi scouting così come capitato nell’ultima esperienza di Pradè a Udine, per il momento qualsiasi discorso resta in sospeso