PRADÈ, Conosco l’Udinese: sarà molto dura

C'era il richiamo della Fiorentina, ma anche la consapevolezza che a Udine non avrebbe potuto incidere come avrebbe voluto: per questo Daniele Pradè ha lasciato il Friuli dopo una sola stagione. Nella settimana che porta alla sfida con l'Udinese, però, preferisce non lasciarsi andare a dichiarazioni se non per "fare un caloroso saluto a tutti i friulani" tramite il Messaggero Veneto a cui anche spiega: "Conosco bene l'Udinese e i suoi giocatori. Per la Fiorentina sarà una sfida durissima".