PRADÈ, Caccia agli svincolati: Bertolacci e Donati

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come tra le prime mosse di mercato che la Fiorentina metterà in atto ci sarà un'attenta valutazione di quelli che sono tutti quei giocatori in scadenza di contratto che potrebbero fare al caso del club viola per la prossima stagione: un modus operandi chiaro quello di Pradè (messo in atto anche nel 2012, quando venne per la prima volta a Firenze, quando portò in riva all'Arno giocatori come Pizarro e Aquilani) dove potrebbero rientrare anche le candidature di Andrea Bertolacci e di Giulio Donati. Occhio all'estero: i nomi sorvegliati sono quelli degli esterni offensivi Jason (Levante) e Angel Gonzalez (Godoy Cruz).