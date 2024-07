PORTIERI, Tutti i giovani viola. Martinelli vice-Terracciano?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina può guardare alla situazione giovani portieri in casa propria e sorridere, scrive stamani La Nazione. In attesa di sciogliere l’enigma sul futuro di Terracciano, Palladino potrà seguire da vicino le potenzialità del classe 2006 Tommaso Martinelli, che dopo il recente esordio in A potrebbe rimanere in prima squadra e diventare il vice del titolare.

Bene poi hanno fatto anche gli altri due estremi difensori che hanno militato in Primavera, ovvero Laerte Tognetti (2005, eroe dal dischetto nella finale di Coppa Italia vinta col Torino) e il 2006 Pietro Leonardelli, 196 cm di altezza e bravo a impostare coi piedi al punto da esordire in Nazionale Under 18. Ottime notizie sono poi arrivate anche dalle categorie inferiori: in attesa di rivedere Vannucchi ai suoi livelli, hanno fatto parlare bene di sé Brando Dolfi in Under 17 (2007 e il migliore tra i viola nelle finali scudetto di categoria) e Tommaso Mazzi (classe 2009, figlio d’arte e stellina dell’Under-16).