PORTIERI, Drago e Lafont: duello a distanza

Sulle pagine de La Repubblica i protagonisti sono i portieri: quello che attualmente difende la porta della Fiorentina ovvero Dragowski e invece quello che un giorno potrebbe tornare a difenderla, ovvero Alban Lafont. Il francese è in prestito biennale al Nantes che ha il diritto di riscatto a 8 milioni con la Fiorentina che può contro-riscattarlo a 10 milioni. Per adesso il classe '99 sta sfoderando ottime prestazione rimanendo costantemente monitorato dallo staff viola. Come già anticipato da FirenzeViola.it, il portiere francese è re dei clean sheet in Francia (CLICCA QUI). Dragowski invece ha totale fiducia da parte di tutti e anche le sue prestazioni stanno crescendo. Pradè ha sempre un occhio dei riguardo nei confronti dei portieri.