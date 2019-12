PORTE APERTE, La Viola subisce rete da sei gare

Nelle ultime sei gare di campionato - sottolinea questa mattina La Nazione - la Fiorentina non è mai uscita dal campo riuscendo a mantenere inviolata la propria porta. In questi ultimi 6 incontri, dopo quel Brescia-Fiorentina 0-0 dello scorso 21 ottobre, la squadra viola è riuscita a conquistare solo 4 punti, frutto del successo esterno sul Sassuolo e del pareggio casalingo contro il Parma. Peggio della Fiorentina sta facendo, in questo periodo, solo il Bologna, che per quanto riguarda i gol subiti è reduce da 9 gare consecutive con la «porta aperta».