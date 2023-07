PORTA, Riflessioni su Terracciano-Cerofolini. Hjulmand...

FirenzeViola.it

Nelle sue colonne odierne, la Repubblica (Firenze) si sofferma sulla stagione che attende la Fiorentina. Dopo il verdetto sulla Juventus, i viola sanno che giocheranno la Conference League, ma a differenza dell’anno scorso, il calendario sarà un po’ più leggero. Non tanto per il numero delle partite, quanto perché non c’è il Mondiale a metà anno. Cosa che permette si spalmare più omogeneamente le partite di ogni competizione.

Inoltre, con l’arrivo della Conference sono pronte a cambiare anche le prospettive di mercato, si legge sul giornale. In porta sono in corso delle riflessioni su Terracciano e Cerofolini, la società vorrebbe mantenere la coppia finale dello scorso anno ma al contempo Italiano ha chiesto un rinforzo. In tal senso, Grabara è il nome che piace maggiormente. Poi in difesa è pronta un’accelerata per Sutalo, con Murillo in alternativa, mentre a centrocampo la cessione di Amrabat farà dirottare la concentrazione su ulteriori rinforzi, come Hjulmand del Lecce. In attacco, la voglia è quella di regalare a Italiano un uomo gol, come Beltran del River Plate.