Pongracic e una prima metà di stagione difficile, da caso ora è un titolare fisso

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sull’ottimo periodo di forma di Marin Pongracic. ll croato mantiene la concentrazione alta dal primo all'ultimo minuto, e oltre a disinnescare diversi pericoli permette alla sua squadra di ripartire effettuando qualche verticalizzazione preziosissima.

È un Pongracic con le velleità del regista difensivo. Sotto questo aspetto è maturato molto, ma non perché prima non fosse capace di giocare il pallone, piuttosto perché come ha spiegato lui stesso tende a farlo quando è certo di non creare problemi ai compagni. Dopo una prima metà di stagione costellato di infortuni, il classe ’97 è diventato un titolare fisso.