POLVEROSI, Viola hai imparato a vincere giocando male

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo pezzo di commento sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, Alberto Polverosi analizza la sofferta vittoria di ieri della Fiorentina contro il Verona. I viola riescono ad ottenere tre punti nonostante una delle peggiori prestazioni da quando a Firenze è arrivato Vincenzo Italiano. A dimostrazione di questo il fatto che il migliore in campo sia stato il portiere Pietro Terracciano che ad inizio gara aveva commesso l'errore più clamoroso. Nel primo tempo della formazione di Italiano non ha funzionato quasi niente: la coppia offensiva Beltran-Nzola, la mediana con Maxime Lopez e Mandragora e soprattutto le due ali con particolare riferimento alla prestazione incolore di Ikonè. Senza Bonaventura, Nico Gonzalez e Arthur la Fiorentina perde tantissimo.

Per questi motivi l'importanza di questi tre punti in chiave europea è straordinaria. Ad Italiano vanno i complimenti per il percorso che sta facendo la Fiorentina nonostante le difficoltà. Ieri è riuscita a vincere anche giocando male, qualche tempo fa non ci sarebbe mai riuscita.